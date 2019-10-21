Волгоградский боксер выиграл путевку на чемпионат России на турнире в Элисте





С победой и путевкой на чемпионат России вернулся из Элисты мастер спорта по боксу Гор Хачатрян. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в областной федерации бокса, волгоградский спортсмен провел четыре победных боя в весовой категории 69 кг, завоевав кубок лучшего боксера турнира. Чемпионат РФСО "Локомотив" по боксу прошел в столице Калмыкии в минувшие выходные. Участие в нем приняли более 60 спортсменов из 20 регионов России, в том числе представители ЮФО, СКФО, Якутии, Москвы, ХМАО Югра, Курска, Липецка, Владимирской области и Белгорода.

Гор Хачатрян - спортсмен из Кировского зала бокса. Его тренируют Алексей Старцев и Сергей Головатенко.



