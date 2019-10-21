



Условия и сроки оказания бесплатной медицинской помощи – вопросы, интересующие жителей Волгоградской области. Ранее наши читатели узнали, как по полису обязательного медстрахования можно получить специализированную медицинскую помощь

Информагентство «Высота 102» продолжило беседу с заместителем директора Филиала «Капитал МС» в Волгоградской области Надеждой Гаркавенко по вопросам возможности получения бесплатной медицинской помощи в установленные законодательством сроки по полису обязательного медицинского страхования.

- Если пациент хочет провести какое-либо диагностическое обследование по собственному желанию, возможно ли это сделать по полису ОМС?

- В соответствии с Территориальной программой диагностические методы исследования гражданам предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами обследования по данному заболеванию. При соблюдении всех вышеперечисленных условий, Вы имеете право пройти медицинские исследования бесплатно. В случае отсутствия медицинских показаний и направления от лечащего врача обследование будет проводиться за счет личных средств граждан.





- Можно ли наблюдаться у врача-терапевта участкового сразу в двух поликлиниках - по месту жительства для вызова врача на дом и рядом с работой?

- Застрахованные по ОМС могут получать плановую амбулаторную медицинскую помощь только в одной поликлинике - либо по месту жительства, либо по выбору, независимо от ее территориального местонахождения, после подачи заявления о прикреплении по утвержденной форме. Гражданин имеет право выбрать поликлинику не чаще, чем один раз в год - за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина.





- Если при пребывании пациента на стационарном лечении врачи просят приобрети лекарственные препараты, ссылаясь на отсутствие их в больнице, можно ли возместить затраченные средства?

- В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» правом страхового возмещения, за оказанную медицинскую помощь по ОМС, обладает медицинская организация. Средства за оказанную медицинскую помощь медицинская организация получает на основании заключенного с Филиалом ООО «Капитал МС» в Волгоградской области договора, в соответствии с установленным тарифом. Страховые возмещения по заявлению застрахованных лиц страховой компанией не производятся. Гражданину в случае приобретения лекарственных средств при лечении в стационаре, оплате медицинских услуг, как в поликлинике, так и в стационаре необходимо обратиться с заявлением о возмещении потраченных средств к главному врачу лечебного учреждения. В случае отказа главного врача возместить денежные средства застрахованные в Филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области могут направить в наш адрес заявление об определении правомочности взимания денежных средств за медицинские услуги и приобретение лекарственных средств с приложением к заявлению платежных документов.





Если у Вас возникли проблемы с получением своевременной и качественной медицинской помощи – единственно верный путь – обратиться к страховому представителю ООО «Капитал МС»!

Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65.

Центральный офис Филиала ООО "Капитал МС" в Волгоградской области: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а.