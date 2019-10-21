Здравоохранение

Специалисты Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области поделились секретами получения бесплатной медицинской помощи

Здравоохранение 21.10.2019 10:07 Реклама
1099 0
21.10.2019 10:07 Реклама


Условия и сроки оказания бесплатной медицинской помощи – вопросы, интересующие жителей Волгоградской области. Ранее наши читатели узнали, как по полису обязательного медстрахования можно получить специализированную медицинскую помощь.
Информагентство «Высота 102» продолжило беседу с заместителем директора Филиала «Капитал МС» в Волгоградской области Надеждой Гаркавенко по вопросам возможности получения бесплатной медицинской помощи в установленные законодательством сроки по полису обязательного медицинского страхования.
- Если пациент хочет провести какое-либо диагностическое обследование по собственному желанию, возможно ли это сделать по полису ОМС?
- В соответствии с Территориальной программой диагностические методы исследования гражданам предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами обследования по данному заболеванию. При соблюдении всех вышеперечисленных условий, Вы имеете право пройти медицинские исследования бесплатно. В случае отсутствия медицинских показаний и направления от лечащего врача обследование будет проводиться за счет личных средств граждан.

- Можно ли наблюдаться у врача-терапевта участкового сразу в двух поликлиниках - по месту жительства для вызова врача на дом и рядом с работой?
- Застрахованные по ОМС могут получать плановую амбулаторную медицинскую помощь только в одной поликлинике - либо по месту жительства, либо по выбору, независимо от ее территориального местонахождения, после подачи заявления о прикреплении по утвержденной форме. Гражданин имеет право выбрать поликлинику не чаще, чем один раз в год - за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина. 

- Если при пребывании пациента на стационарном лечении врачи просят приобрети лекарственные препараты, ссылаясь на отсутствие их в больнице, можно ли возместить затраченные средства?
- В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» правом страхового возмещения, за оказанную медицинскую помощь по ОМС, обладает медицинская организация. Средства за оказанную медицинскую помощь медицинская организация получает на основании заключенного с Филиалом ООО «Капитал МС» в Волгоградской области договора, в соответствии с установленным тарифом. Страховые возмещения по заявлению застрахованных лиц страховой компанией не производятся. Гражданину в случае приобретения лекарственных средств при лечении в стационаре, оплате медицинских услуг, как в поликлинике, так и в стационаре необходимо обратиться с заявлением о возмещении потраченных средств к главному врачу лечебного учреждения. В случае отказа главного врача возместить денежные средства застрахованные в Филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области могут направить в наш адрес заявление об определении правомочности взимания денежных средств за медицинские услуги и приобретение лекарственных средств с приложением к заявлению платежных документов.

Если у Вас возникли проблемы с получением своевременной и качественной медицинской помощи – единственно верный путь – обратиться к страховому представителю ООО «Капитал МС»!
Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65
Центральный офис Филиала ООО "Капитал МС" в  Волгоградской области: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а. 
8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)   Наш сайт: www.kapmed.ru.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание Госсовета
02.10.2019 20:47
27542 4
В Волгоградской области смертельная инфекция пошла на спад
27.09.2019 08:26
9329 8
Гордума Волгограда одобрила строительство детской больницы рядом с ВолГУ
25.09.2019 10:55
8793 14
Здравоохранение
16.10.2019 15:47
Здравоохранение 16.10.2019 15:47
10172 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2019 09:03
Здравоохранение 15.10.2019 09:03
3232 0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
11.10.2019 13:35
Здравоохранение 11.10.2019 13:35
4339 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
11.10.2019 08:40
Здравоохранение 11.10.2019 08:40
987 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.10.2019 10:50
Здравоохранение 08.10.2019 10:50
2873 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2019 20:47
Здравоохранение 02.10.2019 20:47
27542 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2019 17:22
Здравоохранение 02.10.2019 17:22
4345 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2019 11:44
Здравоохранение 02.10.2019 11:44
1474 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2019 09:38
Здравоохранение 27.09.2019 09:38
5223 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2019 08:26
Здравоохранение 27.09.2019 08:26
9329 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.09.2019 15:50
Здравоохранение 26.09.2019 15:50
6445 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2019 10:55
Здравоохранение 25.09.2019 10:55
8793 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2019 15:33
Здравоохранение 24.09.2019 15:33
2756 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2019 10:20
Здравоохранение 24.09.2019 10:20
6039 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.09.2019 16:55
Здравоохранение 19.09.2019 16:55
6621 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:49
По следам публикации ИА "Высота 102": прокуратура "накопала" нарушения с ФАПом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области в хищении 30 народных миллионов заподозрили директора МУПаСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской области в туалетах 12 школ и 5 детсадов стало горячееСмотреть фотографии
16:16
Под Волгоградом в ДТП с отбойником и легковушкой пострадал ребенокСмотреть фотографии
16:10
Машиниста с простреленной головой нашли в поле у села в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
При посадках на нижней террасе Набережной в Волгограде учтут опыт СССРСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде взяли под стражу душителя-убийцу сотрудницы детского садаСмотреть фотографии
15:33
Волгоградка после операции разбилась насмерть, выпрыгнув из окна реанимации Смотреть фотографии
14:41
Волгоградский боксер выиграл путевку на чемпионат России на турнире в ЭлистеСмотреть фотографии
13:39
Трое селян в Волгоградской области ответят за продуманное ограбление с убийствомСмотреть фотографии
12:47
В Кировском районе Волгограде «у всех на виду» угнали белый «Mercedes»Смотреть фотографии
12:12
Главного озеленителя Красноармейского района Волгограда оштрафовали на 45 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:10
Темные дела творились в СНТ "Нефтяник" в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцы хотят облагородить площадку для митинговСмотреть фотографии
10:07
Специалисты Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области поделились секретами получения бесплатной медицинской помощиСмотреть фотографии
09:14
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет прощеСмотреть фотографии
08:25
«Прикольные» пенсии выдала старикам почтальон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в судеСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде строитель упал с третьего этажа во время работыСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде с телеком-компании взыскали миллион за уничтожение 168 вязовСмотреть фотографии
15:09
Никак не лечится: Волгоград хронически погряз в свалках Смотреть фотографии
13:36
В центре Волгограда из цирка "сбежали" на прогулку слониха со слоненком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Задушенную сотрудницу детского сада в Волгограде нашли в подвале старой дачи Смотреть фотографии
10:17
В Волгограде с ножом промышлял сборщик урожая из Московской областиСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде мошенник в черном напустил туману и бесплатно заполучил 8-й IPhoneСмотреть фотографии
07:53
«Не в дверь, так в окно»: упорное воровство довело волгоградку до тюрьмыСмотреть фотографии
21:57
В Волгоградской области фермер смог взять со строителей нефтепровода 8 миллионов за убыткиСмотреть фотографии
19:56
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с неудобным соперником в АрмавиреСмотреть фотографии
17:01
«Погорел на кафе»: бывшему главному архитектору Волгограда и Волжского предъявили обвинение Смотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области москвичи разводили птицу припрятав 23 долговых миллионаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 