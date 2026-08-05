В аэропорту Волгограда таможенники отобрали у пассажирки 400 долларов

Таможенники в аэропорту Волгограда изъяли у 51-летней пассажирки 400 долларов США, которые она пыталась вывезти в Турцию через «зеленый коридор». Женщина не задекларировала валюту, поэтому ее остановили при проверке, сообщили в пресс-службе Астраханской таможни ЮТУ.

При проведении таможенного контроля в ручной клади пассажирки было обнаружено в общей сложности 10 тысяч 400 долларов. Согласно российскому законодательству, без декларации через границу можно провести не более 10 тысяч долларов США, а у пассажирки разрешенный лимит был превышен на 400 долларов. В данном случае женщине нужно было пересекать границу по «красному» коридору, который предназначен для пассажиров с багажом или товарами, подлежащими обязательному декларированию.

Волгоградка пояснила, что не знала о таких правилах. В отношении нарушительницы возбуждено административное производство. 400 долларов у пассажирки изъяты, а 10 тысяч возвращены ей под расписку.

Фото из архива V102.RU