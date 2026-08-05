



В Волгограде продолжат судебные заседания по делу обвиняемого в вымогательстве блогера Алексея Ульянова.

Напомним, что прежде перенесший операцию мужчина участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. Разрешат ли врачи доехать ему от ЛИУ-15 до Центрального районного суда сегодня, пока не сообщается.

Также неизвестно, кто из адвокатов будет представлять интересы блогера. На последнем заседании суд отклонил кандидатуру известного в городе защитника Виталия Григорьева, обосновав свое решение тем, что он присутствовал на допросе проходящего по делу свидетеля Дайлиденко. Несмотря на свое категорическое несогласие, Григорьев все-таки покинул зал суда.

Алексей Ульянов обвиняется в вымогательствах, в том числе в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что является отягчающим обстоятельством.

Встретившись на заседании со скандально известным автором телеграм-канала «Остров свободы» Серенко, с которым он, по версии следствия, и делил получаемые за «благосклонность» деньги, Ульянов заявил об оговоре.

– Зачем Вы меня оговариваете? – в сердцах спрашивал Алексей Ульянов у Михаила Серенко.

– Из-за любви, – неожиданно отвечал тот.

Фото Андрея Поручаева