В Волгограде продолжат судебные заседания по делу обвиняемого в вымогательстве блогера Алексея Ульянова.
Напомним, что прежде перенесший операцию мужчина участвовал в процессе по видеоконференцсвязи. Разрешат ли врачи доехать ему от ЛИУ-15 до Центрального районного суда сегодня, пока не сообщается.
Также неизвестно, кто из адвокатов будет представлять интересы блогера. На последнем заседании суд отклонил кандидатуру известного в городе защитника Виталия Григорьева, обосновав свое решение тем, что он присутствовал на допросе проходящего по делу свидетеля Дайлиденко. Несмотря на свое категорическое несогласие, Григорьев все-таки покинул зал суда.
Алексей Ульянов обвиняется в вымогательствах, в том числе в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что является отягчающим обстоятельством.
Встретившись на заседании со скандально известным автором телеграм-канала «Остров свободы» Серенко, с которым он, по версии следствия, и делил получаемые за «благосклонность» деньги, Ульянов заявил об оговоре.
– Зачем Вы меня оговариваете? – в сердцах спрашивал Алексей Ульянов у Михаила Серенко.
– Из-за любви, – неожиданно отвечал тот.
Фото Андрея Поручаева