



Камышинский школьник Захар Наумов отправился в путешествие на Северный полюс на «Ледоколе знаний».

– Из Мурманска стартовала седьмая арктическая «Росатома». Школьники и студенты из регионов России и 22 стран мира пошли навстречу Арктике, новым открытиям и ярким впечатлениям, – сообщили организаторы проекта «Ледокол знаний».

На атомном ледоколе «50 лет Победы» участники удивительной экспедиции пройдут от Мурманска до Северного Полюса, оттуда до Земли Франца-Иосифа, а после вернутся к точке старта.

– На Северном полюсе ребят ждут необычные эксперименты, знакомство с традициями и запуск стратосферной платформы для мониторинга Арктики. И это только часть того, что приготовила экспедиция, – интригуют организаторы.

Захар Наумов, ученик камышинской школы № 12, добился путевки после серии интеллектуальных испытаний. В финале конкурса командам, в состав которого входили будущие ученые, научные журналисты, инженеры и представители рабочих профессий, предстояло сойтись в научном «спарринге». Участники интеллектуальных дуэлей защищали противоположные позиции по вопросам квантовых вычислений, ядерной медицины, развитии энерголетия, а также освоения Луны и Арктики.

Фото "Ледокол знаний"/Vk.com