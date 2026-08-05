



Облкомтруд сообщил о рекомендациях для применения на волгоградских предприятиях труда работников старше 50 лет. В комитете сообщили о рисках возрастной дискриминации и необходимости компаниям грамотно использовать компетенции опытных специалистов.

Эксперты посоветовали работодателям исключить из объявлений о подборе персонала требования к возрасту и использовать «слепой скрининг» резюме, опираясь исключительно на опыт и профессиональные качества кандидата. Кроме того, для такого рода работников рекомендовано разработать индивидуальные программы, которые помогут предприятию максимально выжить пользу из опытного сотрудника. Для этого специалистами предложены восемь карьерных траекторий, в рамках которых на сотрудников старше 50 лет предлагается возложить экспертную, наставническую, методологическую, контрольно-экспертную, проектную, гибридную функции, а также прямое и обратное наставничество.

В качестве возможных задач могут выступать решение нестандартных профессиональных задач, проведение внутренних аудитов и экспертиз, адаптация новичков, разработка регламентов и баз знаний, участие в проектах и передача дел преемникам.

Фото из архива ИА «Высота 102»