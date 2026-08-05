Федеральные новости

Мигрантам с судимостью запретили гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Документ официально опубликован 4...