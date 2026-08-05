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Общество

Россельхознадзор забраковал 15-тонную партию судака волгоградского предпринимателя

Общество 05.08.2026 09:41
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05.08.2026 09:41


Серьезное нарушение выявили специалисты Россельхознадзора в деятельности индивидуального предпринимателя из Светлоярского района Волгоградской области. По информации межрегионального управления ведомства, бизнесмен оформил производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы на 15-тонную партию судака без сведений о лабораторных исследованиях продукции.

Указанные факты являются нарушением требований Федерального закона № 4979-1 «О ветеринарии» и являются критическими ошибками, подчеркнули в управлении.

Предпринимателю объявлено предупреждение. Соответствующая информация направлена также  в правоохранительные органы и комитет ветеринарии.

Фото сгенерировано ИИ

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