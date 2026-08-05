



Беременную волгоградку с тяжелым аутоиммунным заболеванием вылечили без капли гормональных препаратов.

С серьезным заболеванием кожи 26-летняя девушка поступала в областную больницу № 1 еще в 2024 году. После лечения пациентку выписали в состоянии стабильной ремиссии, переведя на минимальную поддерживающую дозу гормональных препаратов.

А в этом году волгоградка пришла на прием к врачу на седьмом месяце беременности. Перестав использовать лекарство из-за рисков для малыша, она вновь столкнулась с сильными высыпаниями.

– В отделении собрали консилиум врачей, в состав которого вошли и сотрудники кафедры кожных заболеваний ВолгГМУ, – рассказали в пресс-службе Облздрава. – После обследования стало понятно, что рецидив аутоиммунного заболевания случился в том числе из-за сухости кожи. Но назначать привычные гормональные препараты беременной было нельзя, поэтому медики начали лечение противовоспалительными и антибактериальными средствами. К радости, местная терапия принесла желанный результат.

Безо всяких осложнений молодая женщина доносила и родила ребенка. Став мамой, она вновь вернулась к врачам для наблюдения.

Фото сгенерировано с помощью ИИ