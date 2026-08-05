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Общество

На огуречных полях под Волгоградом УФСБ и полиция нашли нелегалов

Общество 05.08.2026 10:42
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05.08.2026 10:42




Неожиданный визит нанесли сотрудники УФСБ совместно с полицейскими, приставами и росгвардейцами на ряд объектов под Волгоградом. Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства фильтрационно-проверочные мероприятия прошли на полях и на складах поселка Волжанка Верхнепогроменского сельского поселения, а также на территории сельскохозяйственного предприятия. Осмотр плантаций силовики проводили с помощью беспилотников. 

У одного из мигрантов, работающего на огуречных плантациях, при виде силовиков сдали нервы, и он попытался убежать, но был задержан. Пояснить причины своего поведения он так и не смог.

В итоге в райотдел были доставлены 74 иностранца, семь из которых привлечены к административной ответственности. Четверо из них - за незаконную трудовую деятельность, один - за отказ проходить медосвидетельствование на предмет опьянения, а еще двое -за нарушение режима проживания в России. В отношении двух иностранцев принято решение о выдворении с территории Российской Федерации с закрытием въезда на 5 лет и наложением административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, к административной ответственности привлечены и руководители предприятий, где работали нелегалы. В отношении работодателей составлено 4 административных протокола.

Видео УФСБ по Волгоградской области

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