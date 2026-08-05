



Волгоградскую область, несмотря на действовавший семь часов режим беспилотной опасности, не коснулась атака украинских беспилотников.

Целями дронов ВСУ этой ночью стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Республика Крым. Под удар смертоносных летательных аппаратов попали также Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Ульяновская и Московская области, Республика Татарстан и Краснодарский край. Всего над территорией страны уничтожили 475 БПЛА самолетного типа.

Об угрозе беспилотной опасности волгоградцам сообщили в 23:30. Действовавшая семь часов, она была отменена сегодня в 06:11.

Фото сгенерировано с помощью ИИ