В МЧС предупредили волгоградцев о рисках пяти ЧС 5 августа





В ГУ МЧС прогнозируют вероятность возникновения ЧС, связанных с чрезвычайной пожароопасностью 5 августа. Как сообщили в ведомстве, в отдельных северо-восточных, центральных, юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Во всех юго-западных, в отдельных юго-восточных районах Волгоградской области, а так же в Волгограде и Волжском прогнозируют высокую пожароопасность (4 класс).

При этом на части территории также сохраняется атмосферная засуха.

Согласно прогнозу МЧС, сегодня возможно увеличение количества ДТП на авто и ЖД транспорте в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; создание аварийных ситуаций на транспорте при перевозке АХОВ и пожаровзрывоопасных веществ; выход из строя объектов жизнеобеспечения в результате перегрева трансформаторных подстанций; пожары камышах в районе озер и единичные очагов природных пожаров.

В то же время, как обещают синоптики, в отдельных районах Волгоградской области 5 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы.