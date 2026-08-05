Угроза удара БПЛА сохраняется в Волгоградской области седьмой час





В Волгоградской области седьмой час сохраняется угроза удара беспилотниками.

О возможной атаке БПЛА жителей региона предупредили накануне в 23:30. После объявления режима беспилотной опасности горожанам вновь напомнили хорошо известную инструкцию – не подходить к окнам, по возможности оставаться в «глухой» комнате, не пользоваться лифтами и быть максимально осторожными на открытых участках улиц.

Несмотря на все еще сохраняющийся риск удара, аэропорт Волгограда работает без ограничений. К этому часу все назначенные на утро рейсы выполняются по расписанию.

Фото Андрея Поручаева