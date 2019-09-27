Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: как получить бесплатно





Достижения в области медицины, уникальные технологии и методы лечения заболеваний, которые позволяют свести к минимуму риски для здоровья и жизни человека, становятся все более доступными для многих пациентов.

Как получить специализированную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования и что при этом необходимо знать, ИА «Высота 102» рассказала заместитель директора Филиала «Капитал МС» в Волгоградской области Надежда Гаркавенко.





В чем состоит специализированная помощь

Специализированная медицинская помощь включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Частью специализированной является высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП). Она включает применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Оказывается такая помощь в стационарных условиях, где обеспечивается круглосуточное или только дневное медицинское наблюдение и лечение.

При каких показаниях

а) Наличие или подозрение на наличие у пациента заболевания и (или) состояния:

• требующего оказания специализированной помощи в экстренной или неотложной форме в целях диагностики и лечения;

• требующего оказания специализированной помощи в плановой форме в целях профилактики, диагностики, лечения, реабилитации;

• представляющего угрозу жизни и здоровью окружающих (изоляция пациента, в том числе по эпидемическим показаниям)

б) Риск развития осложнений при проведении пациенту медицинских вмешательств, связанных с диагностикой и лечением.

в) Отсутствие возможности оказания помощи в условиях дневного стационара в связи с возрастом пациента (дети, престарелые граждане) и инвалидностью 1 группы.





Предлагают оплатить операцию. Что делать?

Подобные предложения, как правило, незаконны. Изделия медицинского назначения для бесплатных операций должны предоставляться бесплатно, не зависимо от сложности операции, в том числе при ВМП. Срок ожидания плановой специализированной медицинской помощи должен быть не более 30 календарных дней, ВМП — по решению врачебной комиссии, на которую обязан направить лечащий врач при наличии медицинских показаний для оказания ВМП.

Надо

• взять в руки свой полис ОМС или полис ОМС вашего заболевшего

родственника и посмотреть на название страховой компании, в которой пациент застрахован;

• позвонить по телефону, указанному на полисе ОМС и рассказать о сложившейся ситуации;

Страховая компания обязана предпринять усилия по организации специализированной медицинской помощи, в том числе ВМП, на бесплатной для вас основе за счет средств ОМС, а также разъяснить сроки её ожидания, установленные Правительством РФ.

Медицинская страховая компания всегда придет на помощь.

Совет первый

Застрахованы по ОМС в компании «Капитал МС» (прежнее наименование «РГС-Медицина»)? Занесите номер телефона, указанный на полисе ОМС, в телефонную книгу своего мобильного телефона, чтобы в любой момент иметь возможность связаться со страховым представителем компании.

Совет второй

Звоните страховому представителю, чтобы заранее получить профессиональную консультацию и предупредить проблемы с получением медицинской помощи.

Совет третий

Своевременно обращайтесь в страховую компанию. Это может уберечь не только от неправомерных финансовых расходов, но и спасти вашу жизнь.

Совет четвертый

Если вы застрахованы по ОМС в компании «Капитал МС», сообщите по телефону, указанному на полисе ОМС, актуальный номер своего мобильного телефона и свой актуальный адрес места жительства.

Они нужны для своевременного оповещения о сроке прохождения профилактических мероприятий, а также информирования по законодательным поводам.

Совет пятый

Помните, чтобы своевременно выявить риски развития какого-либо заболевания и установить медицинские показания для своевременного оказания бесплатной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.





Телефон контакт-центра в Волгоградской области (8442) 55-01-65 (звонок бесплатный).

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