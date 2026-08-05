



Печальную новость сообщили в администрации Новоаннинского района Волгоградской области. На СВО геройски погиб погиб уроженец Урюпинска, офицер Алексей Пополитов. Ему было всего 24 года.

Алексей был потомственным казаком, сыном окружного атамана, есаула Дмитрия Пополитова. С детства ему прививали любовь к казачьим обычаям и культуре, воспитывали любовь к Родине и готовность встать на ее защиту в трудную минуту. Неслучайно Алексей родился в знаковый для каждого защитника Отечества день — 23 февраля.

После окончания школы он отправился на срочную службу, где заключил контракт и остался в армии. На СВО был с первых дней, служил в артиллерии на Херсонском направлении.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, в мае Указом Президента Российской Федерации Алексей был награжден медалью Жукова. Алексей успел получить звание офицера после прохождения курсов подготовки младшего офицерского состава.

Администрации Новоаннинского и Урюпинского районов, а также жители Новоаннинского выражают искренние соболезнования есаулу Дмитрию Пополитову, семье и близким героя.

Фото администрации Новоаннинского района



