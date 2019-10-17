Происшествия 17.10.2019 14:52
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17.10.2019 14:52
Серьезные травмы получил 33-летний мужчина, которого сбил автомобиль возле Волгоградского областного кардиоцентра. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, авария произошла сегодня около 11.20. Пешеход, по предварительным данным, получил черепно-мозговую травму, перелом ноги, и, предположительно, поясничного отдела позвоночника. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №7. Обстоятельства ДТП уточняются.
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