В Волгоградской области нашлась пропавшая без вести 24-летняя девушка





Полиция прекратила розыск 24-летней девушки, пропавшей в Калаче-на-Дону 5 дней назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодая женщина накануне вечером самостоятельно вернулась по месту жительства, расположенном в Дзержинском районе Волгограда.

Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Ранее она неоднократно уходила из дома.