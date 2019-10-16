В Волгоградской области за взятки осудили экс-сотрудника Рыбнадзора

Борьба с коррупцией 16.10.2019 13:14
1229 1
16.10.2019 13:14
Сегодня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей в Волгоградской области приговорен бывший сотрудник Рыбнадзора. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Калачевский районный суд признал бывшего старшего государственного инспектора Цимлянского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству виновным в получение взятки за незаконное бездействие.
Установлено, что в июле текущего года он получил от генерального директора фирмы 50 тысяч рублей за непроведение проверок на предмет соответствия экологическому законодательству деятельности кафе, расположенного в водоохраной зоне. Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовное дело проводилось региональным СУ СК РФ.
В качестве дополнительного наказания осужденному запрещено в течение 2 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Приговор в законную силу не вступил.
Реклама
Популярное по теме
22.09.2019 16:41
16071 0
14.10.2019 13:24
29139 3
11.10.2019 14:41
15578 18
В Волгограде огласили приговор по делу о коррупции на железной дороге15.10.2019 09:46
Борьба с коррупцией 15.10.2019 09:46
4379 7 Обсудить
Еще один волгоградский чиновник выслушал суровый приговор за алкогольные взятки14.10.2019 13:24
Борьба с коррупцией 14.10.2019 13:24
29139 3 Обсудить
В Волгоградской области заведующую детсадом поймали на хищении бюджетных средств11.10.2019 14:41
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:41
15578 18 Обсудить
В Волгоградской области четырех депутатов досрочно лишили мандатов11.10.2019 14:25
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:25
2586 8 Обсудить
В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБ11.10.2019 10:57
Борьба с коррупцией 11.10.2019 10:57
8707 7 Обсудить
В Волгограде огласили приговор за взятки начальнику грузовой станции09.10.2019 13:31
Борьба с коррупцией 09.10.2019 13:31
3487 10 Обсудить
В Волгограде за взятку судят сотрудников управления Росалкогольрегулирования08.10.2019 17:50
Борьба с коррупцией 08.10.2019 17:50
9191 1 Обсудить
В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницы23.09.2019 12:32
Борьба с коррупцией 23.09.2019 12:32
13946 4 Обсудить
Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землю22.09.2019 16:41
Борьба с коррупцией 22.09.2019 16:41
16071 0 Обсудить
В Волгограде владелец «убойного» арсенала задержан за взятку полицейскому10.09.2019 15:23
Борьба с коррупцией 10.09.2019 15:23
14412 3 Обсудить
В Волгограде госинспектор управления Росрыболовства пошел под суд за взяточничество03.09.2019 15:36
Борьба с коррупцией 03.09.2019 15:36
14526 8 Обсудить
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложение03.09.2019 13:07
Борьба с коррупцией 03.09.2019 13:07
4571 1 Обсудить
В Волгоградской области десять депутатов отправили в досрочную отставку28.08.2019 15:17
Борьба с коррупцией 28.08.2019 15:17
12876 12 Обсудить
В Волгограде проведут «тайное» исследование специфики коррупции21.08.2019 16:56
Борьба с коррупцией 21.08.2019 16:56
18930 48 Обсудить
В Волгограде с осужденного за мошенничество профессора взыскали миллион рублей09.08.2019 12:33
Борьба с коррупцией 09.08.2019 12:33
14412 6 Обсудить
Реклама