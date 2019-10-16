В Волгоградской области за взятки осудили экс-сотрудника Рыбнадзора





Сегодня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей в Волгоградской области приговорен бывший сотрудник Рыбнадзора. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Калачевский районный суд признал бывшего старшего государственного инспектора Цимлянского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству виновным в получение взятки за незаконное бездействие.

Установлено, что в июле текущего года он получил от генерального директора фирмы 50 тысяч рублей за непроведение проверок на предмет соответствия экологическому законодательству деятельности кафе, расположенного в водоохраной зоне. Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовное дело проводилось региональным СУ СК РФ.

В качестве дополнительного наказания осужденному запрещено в течение 2 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Приговор в законную силу не вступил.



