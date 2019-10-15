Борьба с коррупцией

В Волгограде огласили приговор по делу о коррупции на железной дороге

Борьба с коррупцией 15.10.2019 09:46
2750 5
15.10.2019 09:46


К 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки осужден в Волгограде 57-летний руководитель структурного подразделения Дирекции по управлению терминально-складским комплексом Приволжской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".  Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, Центральный районный суд признал начальника одного из подразделений Волгоградской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций виновным в получении взяток в крупном размере. Приговором суда он также лишен права занимать определенные должности на 4 года.
Следствием и судом установлено, что подсудимый получил от грузоотправителей – представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 350 тысяч рублей за ускорение процесса выгрузки (погрузки) и отправки контейнеров, непринятие мер к организациям, допускающим нарушения схем погрузки, а также техники безопасности при производстве работ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землю
22.09.2019 16:41
15977 0
Еще один волгоградский чиновник выслушал суровый приговор за алкогольные взятки
14.10.2019 13:24
28773 3
В Волгоградской области заведующую детсадом поймали на хищении бюджетных средств
11.10.2019 14:41
15441 18
Борьба с коррупцией
14.10.2019 13:24
Борьба с коррупцией 14.10.2019 13:24
28773 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2019 14:41
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:41
15441 18 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2019 14:25
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:25
2488 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2019 10:57
Борьба с коррупцией 11.10.2019 10:57
8569 7 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2019 13:31
Борьба с коррупцией 09.10.2019 13:31
3409 10 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.10.2019 17:50
Борьба с коррупцией 08.10.2019 17:50
9125 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.09.2019 12:32
Борьба с коррупцией 23.09.2019 12:32
13908 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2019 16:41
Борьба с коррупцией 22.09.2019 16:41
15977 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.09.2019 15:23
Борьба с коррупцией 10.09.2019 15:23
14311 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2019 15:36
Борьба с коррупцией 03.09.2019 15:36
14490 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2019 13:07
Борьба с коррупцией 03.09.2019 13:07
4552 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2019 15:17
Борьба с коррупцией 28.08.2019 15:17
12856 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.08.2019 16:56
Борьба с коррупцией 21.08.2019 16:56
18920 48 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.08.2019 12:33
Борьба с коррупцией 09.08.2019 12:33
14384 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.08.2019 16:14
Борьба с коррупцией 08.08.2019 16:14
4187 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:12
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области участились случаи повреждения контейнеровСмотреть фотографии
12:14
Памятник-"беспризорник ": в Волгограде оштрафовали собственника кинотеатра "Юбилейный"Смотреть фотографии
10:33
Депутатам подскажут, кого одобрить на ключевые посты в администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» покоряет профессиональные вершиныСмотреть фотографии
09:56
Три брата "кошмарили" пенсионеров в Волгоградской области за газовые счетчикиСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде огласили приговор по делу о коррупции на железной дорогеСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области от удара током погиб рабочийСмотреть фотографии
09:03
Отговорка «Меня с работы не отпускают» больше не действуетСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом у "дачника" изъяли оружие и наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:12
Джип перевернулся три раза: под Волгоградом произошло лобовое ДТПСмотреть фотографии
18:13
В Волгоград из Михайловки вертолетом доставили единственного выжившего в страшном ДТП студентаСмотреть фотографии
17:20
Это надо видеть: Волгоград наслаждается теплом и красотой бабьего летаСмотреть фотографии
16:56
УФАС требует убрать с улиц Волгограда незаконные билбордыСмотреть фотографии
16:06
Пораженные выборами: наблюдатели вышли на пикет в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
«Наступает эра карбона»: Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» отметил 55-летиеСмотреть фотографии
13:38
Nemoloko назвали главным «киллером» 2019 годаСмотреть фотографии
13:24
Еще один волгоградский чиновник выслушал суровый приговор за алкогольные взяткиСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде за ложное минирование двух ТРЦ осудили охранника-стажераСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгоградской области на грядках вырос самостройСмотреть фотографии
11:01
Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде рядом с «Волжскими парусами» установят 12 светофоровСмотреть фотографии
10:04
«Сингента»: получить урожай можно в любых условиях и с любой технологией возделыванияСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде защитник инвалидов получил тюремный срок за уклонение от налоговСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области двоих селян осудили за кражу 70 початков кукурузыСмотреть фотографии
18:25
Жизнь под градусом: эпохе процветания пивнушек в Волгограде не видно конца Смотреть фотографии
17:53
В Волгограде "Ротор" в последний момент победил "Нижний Новгород"Смотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области один человек погиб и один пострадал при монтаже оборудования на предприятииСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде за храмом Александра Невского устроили «зеленую революцию»Смотреть фотографии
12:10
В Волгограде на месте стихийной торговли в «Родниковой долине» открывают ярмаркуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 