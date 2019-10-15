В Волгограде огласили приговор по делу о коррупции на железной дороге

Борьба с коррупцией 15.10.2019 09:46
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15.10.2019 09:46
К 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки осужден в Волгограде 57-летний руководитель структурного подразделения Дирекции по управлению терминально-складским комплексом Приволжской железной дороги – филиала ОАО "РЖД". Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, Центральный районный суд признал начальника одного из подразделений Волгоградской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций виновным в получении взяток в крупном размере. Приговором суда он также лишен права занимать определенные должности на 4 года.
Следствием и судом установлено, что подсудимый получил от грузоотправителей – представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 350 тысяч рублей за ускорение процесса выгрузки (погрузки) и отправки контейнеров, непринятие мер к организациям, допускающим нарушения схем погрузки, а также техники безопасности при производстве работ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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