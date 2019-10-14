Бывший консультант отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции в администрации региона по фамилии Невлидов осужден к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Центральный районный суд Волгограда признал бывшего чиновника виновным в получении взяток за сокрытие нарушений в сфере розничной торговли алкоголем. Приговором суда ему также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 3 лет.

В судебном заседании установлено, что 28-летний мужчина с марта по июль 2016 года получал взятки от руководителей юридических лиц за то, что в актах проверок он не указывал сведения о выявленных нарушениях, а также оказывал содействие в получении лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Суммы взяток варьировались от 20 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, бывший чиновник получил взятку от одного из предпринимателей в сумме 100 тысяч рублей за непроведение проверок его торговых павильонов. Данные денежные средства были получены обвиняемым совместно с бывшим руководителем - заведующим сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Романом Самороковским. Ранее он был осужден также к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Невлидов в июле прошлого года скрылся от органа предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. В мае текущего года бывший чиновник добровольно явился в правоохранительные органы. Свою вину он признал частично.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.