Борьба с коррупцией 14.10.2019 13:24
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14.10.2019 13:24
Бывший консультант отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции в администрации региона по фамилии Невлидов осужден к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Центральный районный суд Волгограда признал бывшего чиновника виновным в получении взяток за сокрытие нарушений в сфере розничной торговли алкоголем. Приговором суда ему также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 3 лет.
В судебном заседании установлено, что 28-летний мужчина с марта по июль 2016 года получал взятки от руководителей юридических лиц за то, что в актах проверок он не указывал сведения о выявленных нарушениях, а также оказывал содействие в получении лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Суммы взяток варьировались от 20 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, бывший чиновник получил взятку от одного из предпринимателей в сумме 100 тысяч рублей за непроведение проверок его торговых павильонов. Данные денежные средства были получены обвиняемым совместно с бывшим руководителем - заведующим сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Романом Самороковским. Ранее он был осужден также к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Невлидов в июле прошлого года скрылся от органа предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. В мае текущего года бывший чиновник добровольно явился в правоохранительные органы. Свою вину он признал частично.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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