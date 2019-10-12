Спорт

В Волгограде "Ротор" победил "Нижний Новгород"

Спорт 12.10.2019 17:53
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12.10.2019 17:53

 
Сегодня на "Волгоград Арене" футболисты "Ротора" провели домашний матч в рамках 17 тура Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020. Соперником волгоградской команды стал клуб "Нижний Новгород". Как сообщает ИА "Высота 102", на игре присутствовали 16 109 зрителей. Итог матча - 2:1. Счет был открыт на 6-й минуте матча. Свой первый гол за "Ротор" забил Алексей Евсеев. На 24-й минуте матча нижегородцы сравняли счет - мяч в ворота "Ротора" отправил Артур Сагитов, при этом спортсмен получил небольшую травму, был вынужден на какое-то время покинуть поле, но затем вернулся в игру. На 95-й минуте - в компенсированное время, игрок "Ротора" Анзор Саная забил победный гол.
Следующий матч рамках 18 тура первенства ФНЛ сыграет на выезде с "Армавиром".

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