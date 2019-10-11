Расследования 11.10.2019 10:29
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11.10.2019 10:29
Уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего водителя автомобиля "МАЗ" из Брянской области, который накануне устроил смертельное ДТП в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель грузовика подозревается в нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ДТП произошло вчера в 16:10 в Советском районе на ул. Володарской. Водитель, управляя автомашиной "МАЗ" с полуприцепом, двигаясь со стороны поселка Горьковский в сторону улицы Неждановой, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Шевроле Ланос", под управлением 35-летнего водителя, после чего совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2112". В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, его 7-летний сын госпитализирован. Известно, что мужчина в день трагедии взял выходной, чтобы побыть с семьей и сделать покупки. В момент ДТП в машине находились его жена и сын-первоклассник. Ранее сообщалось, что мальчик находится в реанимации.
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