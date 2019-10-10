Происшествия

Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде

Происшествия 10.10.2019 19:15
11430 0
10.10.2019 19:15



Столкновение грузовика из Брянской области и двух легковых машин, которое произошло сегодня в Советском районе Волгограда, зафиксировала камера видеорегистратора. На месте погиб один из водителей – мужчина  1984 года рождения. Его пассажиры - женщина и ребенок получили серьезные ранения. Мальчик-первоклассник находится в реанимации. Известно, что в аварии погиб глава семьи. Мужчина специально в этот день взял выходной, чтобы побыть с женой и ребёнком, сделать покупки.
Как ранее сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня около 16:30 на участке трассы А-260 "Волгоград-Каменск-Шахтинский" столкнулись "МАЗ", "ВАЗ-2110" и "Шевроле Лачетти".

По предварительной информации, виновником аварии является водитель грузовика, который совершил лобовое столкновение. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 
Видео предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области.

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