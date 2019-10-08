Под Волгоградом водитель-лихач устроил кровавое месиво на уличном рынке





Трое продавцов уличного рынка и пассажир получили различные травмы в результате опасного маневра лихача из поселка Новый Рогачик Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, водитель "Тойоты Камри", двигаясь по автодороге "Волгоград - К. Шахтинский" со стороны Волгограда в сторону Ростова-на-Дону, примерно на 38 км дороги, не убедившись в безопасности обгона, совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем "Кио Рио", а затем, выехав на прилегающую территорию слева, совершил наезд на торговый ряд открытого рынка.

В результате ДТП торговцы получили травмы. У одной из женщин 1944 года рождения - травматическая ампутация правой стопы, у 2-х других продавцов - закрытый перелом правого бедра со смещением, ушиб грудной клетки . Женщина - пассажир «Тойоты Камри» получила ушиб тазобедренного сустава. Все пострадавшие доставлены в СМП № 25 Волгограда. По предварительной информации, виновник аварии был трезв, имеет стаж вождения 23 года.















