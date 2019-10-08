В Волгограде «подкованный» участковым гражданин дал отпор мошеннику

Происшествия 08.10.2019 09:24
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08.10.2019 09:24
51-летний житель Советского района не поддался на уловки мошенника, который пытался по телефону выведать данные банковской карты, якобы для отмены операции незаконного списания имеющихся денег на счете. Как рассказали ИА «Высота 102» в УМВД России по Волгограду, о сомнительном звонке бдительный гражданин, который знал об уловках мошенников от участкового оперуполномоченного, незамедлительно сообщил в полицию. В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.
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