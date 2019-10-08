Происшествия

В Волгограде «подкованный» участковым гражданин дал отпор мошеннику

Происшествия 08.10.2019 09:24
1420 5
08.10.2019 09:24


51-летний житель Советского района не поддался на уловки мошенника, который пытался по телефону выведать данные банковской карты, якобы для отмены операции незаконного списания имеющихся денег на счете. Как рассказали  ИА «Высота 102» в УМВД России по Волгограду, о сомнительном звонке бдительный гражданин, который знал об уловках мошенников от участкового оперуполномоченного, незамедлительно сообщил  в полицию. В настоящий момент полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погиб
18.09.2019 08:40
40604 14
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
39130 4
В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожара
13.09.2019 16:43
30820 8
Происшествия
08.10.2019 14:14
Происшествия 08.10.2019 14:14
6682 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.10.2019 13:27
Происшествия 08.10.2019 13:27
1013 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.10.2019 17:18
Происшествия 07.10.2019 17:18
2559 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.10.2019 15:59
Происшествия 07.10.2019 15:59
1308 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.10.2019 11:01
Происшествия 07.10.2019 11:01
1942 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.10.2019 10:09
Происшествия 07.10.2019 10:09
1629 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.10.2019 09:19
Происшествия 07.10.2019 09:19
8372 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.10.2019 21:59
Происшествия 06.10.2019 21:59
1429 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.10.2019 09:57
Происшествия 06.10.2019 09:57
2595 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.10.2019 09:13
Происшествия 06.10.2019 09:13
5534 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.10.2019 09:51
Происшествия 05.10.2019 09:51
2556 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.10.2019 15:24
Происшествия 04.10.2019 15:24
2693 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.10.2019 09:04
Происшествия 04.10.2019 09:04
2050 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.10.2019 19:46
Происшествия 03.10.2019 19:46
39130 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.10.2019 15:55
Происшествия 02.10.2019 15:55
10254 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:47
В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектовСмотреть фотографии
15:32
В Волгограде первый фигурант дела о мошенничестве с участием экс-депутатов пошел под судСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде засекреченные бойцы элитного подразделения Росгвардии отметили праздникСмотреть фотографии
15:04
На севере Волгоградской области жителям пригрозили срывом начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:14
Под Волгоградом водитель-лихач устроил кровавое месиво на уличном рынкеСмотреть фотографии
13:37
Как птица Феникс: переживший пожар павильон депутата в центре Волгограда захватила стройкаСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области напавшую на ребенка овчарку застрелили из табельного оружияСмотреть фотографии
13:06
Подвели итоги конкурса благоустройству набережной в ЖК «Бейкер стрит»Смотреть фотографии
12:48
Волгоградской бизнесвумен грозит 8 лет за торговлю запрещенными таблетками для похуденияСмотреть фотографии
12:03
Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровеньСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской облдуме трогательно попрощались с новым сенатором Горняковым (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Белые и пушистые: Оппозиция Волгоградской облдумы удивляет покладистым поведениемСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде влюбленные пошли под суд за попытку купить свидание в следственном изолятореСмотреть фотографии
10:29
Волжанин получил реальный срок за публичные призывы к экстремизмуСмотреть фотографии
10:11
«Ростелеком» продолжает проект по обучению детей актерскому мастерству в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителяСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде «подкованный» участковым гражданин дал отпор мошенникуСмотреть фотографии
17:39
Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»Смотреть фотографии
17:18
В Волгограде водитель разбитой машины оставил вместо себя собачку и исчезСмотреть фотографии
16:10
Волжские тепловые сети получили паспорт готовностиСмотреть фотографии
15:40
Арбитражный суд Волгоградской области лишился вывески ради обновленияСмотреть фотографии
15:33
Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужнаСмотреть фотографии
15:01
Тотальная слежка: в Волгоградской области озаботились сбором данных с автодорог для «Сколково»Смотреть фотографии
14:48
Губернатор Волгоградской области устроил перестройку своим заместителям Смотреть фотографии
14:13
В Волгограде у завода «Красный Октябрь» в разгаре сезон посадокСмотреть фотографии
13:48
День рождения Владимира Путина проходит в Волгограде без громких признанийСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде требуют снести «Сосновый бор» фигуранта дела о поджоге дома губернатора Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде два крепких парня обокрали супермаркет под прицелом видеокамерСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде Audi врезалась в ограждение дороги, пять человек пострадалиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде у подножия Мамаева кургана загорелась легковушка, двое человек пострадалиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 