



Не один, а два первых заместителя будет у губернатора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации региона, Андрей Бочаров подписал постановление «О распределении органов исполнительной власти Волгоградской области». Документом определены управленческие блоки — сформированные по группам органы исполнительной власти во главе с кураторами – заместителями губернатора Волгоградской области.

Распределением предусматриваются должности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора, двух первых заместителей и восьми заместителей губернатора Волгоградской области. Постановлением установлено, что лица, замещающие не предусмотренные постановлением государственные должности Волгоградской области, продолжают осуществлять свои полномочия до особого решения губернатора Волгоградской области.

В соответствии с постановлением, на одного заместителя у главы региона будет больше – 11 против 10, которые были до последнего времени.

В настоящее время замещены должности 7 вице-губернаторов. Трое человек - Александр Блошкин, Владимир Шкарин и Валентина Гречина - после сентябрьских выборов стали депутатами облдумы. Количество структурных подразделений администрации региона пока остается прежним: 26 комитетов, две инспекции, управление делами и представительство администрации области в Москве.



