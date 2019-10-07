Политика 07.10.2019 14:48
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07.10.2019 14:48
Не один, а два первых заместителя будет у губернатора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации региона, Андрей Бочаров подписал постановление «О распределении органов исполнительной власти Волгоградской области». Документом определены управленческие блоки — сформированные по группам органы исполнительной власти во главе с кураторами – заместителями губернатора Волгоградской области.
Распределением предусматриваются должности вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора, двух первых заместителей и восьми заместителей губернатора Волгоградской области. Постановлением установлено, что лица, замещающие не предусмотренные постановлением государственные должности Волгоградской области, продолжают осуществлять свои полномочия до особого решения губернатора Волгоградской области.
В соответствии с постановлением, на одного заместителя у главы региона будет больше – 11 против 10, которые были до последнего времени.
В настоящее время замещены должности 7 вице-губернаторов. Трое человек - Александр Блошкин, Владимир Шкарин и Валентина Гречина - после сентябрьских выборов стали депутатами облдумы. Количество структурных подразделений администрации региона пока остается прежним: 26 комитетов, две инспекции, управление делами и представительство администрации области в Москве.
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