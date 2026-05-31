



В Урюпинском районе водитель иномарки улетел в кювет и после аварии сбежал с места, в том время как его пассажиру требовалась помощь врачей.

ДТП на трассе «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» случилоась ранним утром субботы. Мужчина за рулем Honda Civik не удержал машину в полосе и вылетел на левую обочину. В следующую секунду иномарка перевернулась.

- После этого автомобилист скрылся с места аварии, - сообщили полицейские. – Его пассажир доставлен в больницу. Сам же 36-летний волгоградец в скором времени был найден и задержан.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области