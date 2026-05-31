



Волгоградской весне, пытавшейся удивить горожан и непривычно холодным апрелем, и количеством выпавших за три месяца осадков, все же не удалось установить ни одного рекорда. Заканчивающийся сезон специалисты назвали типичным и вполне традиционным для южного региона.

- Прошедший сезон оставил у волгоградцев смешанные впечатления. Прохладная ветреная погода, проливные дожди, позднее цветение сирени и акации породили мысль о его «аномальности», - говорит волгоградский географ Денис Солодовников. – Но так ли это на самом деле? Разобраться поможет метеорологическая статистика. Средняя температура марта составила 4,6 градуса (норма 0,9), апреля 9,4 (норма 10,3), мая – 18,5 (норма 17,2). Заморозков не наблюдалось ни в апреле, ни в мае, а самая низкая температура мая составляла +2,2.

Несмотря на ливни, заряжавшие в регионе не раз и не два, уходящая весна не вышла за привычные рамки и по количеству осадков.

- В марте в Волгоградской области выпало 13 миллиметров осадков, в апреле – 76 при норме в 26 миллиметров, в мае – еще 30 миллиметров, - констатирует заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. - Впрочем, как и все погодные характеристики, месячное количество осадков может разительно отличаться по годам. Например, в мае 2020 года выпыли рекордные 123 миллиметров осадков.

После апреля, который назвали самым холодным за последние шесть лет, в Волгоградскую область пришел май – месяц, точно знающий толк в гостеприимстве.

- В середине мая погода напомнила волгоградцам, что у нас все-таки южный город. Наблюдались по-настоящему летние температуры – 21 мая на метеостанции зафиксировано значение +31,3. Между тем, по правилам метеонаблюдений температура измеряется в тени в условиях сквозного проветривания. На открытом пространстве, в окружении асфальта в таких условиях температура приближается к +40 градусам, что для мая, конечно, многовато, - рассуждает Денис Солодовников. – В целом же уходящая весна была близка средним значениям. Теплый и сухой март компенсировался прохладным и влажным апрелем, а май оказался чрезвычайно «нормальным» для Волгограда. Никаких погодных рекордов прошедшей весной поставлено не было. Например, самая высокая майская температура была отмечена в 2007 году и составила 37,2 градуса. Максимум апрельских осадков наблюдался в 1997 году и был равен 81 миллиметру.

