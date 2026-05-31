«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 В России заявили о частых жалобах горожан на платные парковки
В России после многочисленных жалоб на сложности с платными парковками заявили о необходимости внедрения единых правил для всех регионов.
 В России планируют разработать алкозамки для водителей
В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности...
Волгоградский боксёр Гор Хачатрян уступил в рейтинговом бою первого полусреднего веса

Спорт 31.05.2026 15:59
Вчера в Екатеринбурге прошёл масштабный вечер бокса от «Русской медной компании». Главным событием стал 12‑раундовый чемпионский бой в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом за пояса WBA и IBF, победу в котором одержал россиянин.

В рамках того же вечера зрители увидели ряд ярких поединков – одним из самых напряжённых оказался 6‑раундовый рейтинговый бой в первом полусреднем весе (≤63,5 кг) между россиянами Гором Хачатряном и Валерием Оганисяном.


Бой на «УГМК-Арене», ставший третьим в карде турнира, с первых секунд задал высокий темп. Гор Хачатрян (Волгоград), ранее не знавший поражений на профессиональном ринге (рекорд 6–0–1, 5 KO), сделал ставку на мощные атакующие действия и попытки провести нокаутирующий удар. Его соперник, Валерий Оганисян (Мытищи, рекорд 9–0–0, 5 KO), действовал более расчётливо: грамотно держал дистанцию, использовал точный джеб и периодически взрывался амплитудными апперкотами.

Во 2‑м и 3‑м раундах Хачатрян усилил давление, пытаясь сломить сопротивление оппонента. Однако Оганисян демонстрировал отличную работу ног – своевременно уходил от атак и контратаковал. К середине боя стало заметно, что волгоградцу не хватало скорости, чтобы поймать соперника на удар.


В заключительных раундах Хачатрян продолжал искать шанс для досрочной победы, но Оганисян уверенно контролировал ход поединка, грамотно чередуя защиту и контратаки. Его тактика принесла плоды: судьи единогласно отдали победу мытищинскому боксёру.

Результат: победа Валерия Оганисяна единогласным решением судей.

Этот успех позволил Оганисяну сохранить безупречный рекорд и укрепить позиции в рейтингах первого полусреднего веса. Для Хачатряна же поражение стало первым серьёзным испытанием на пути к топ‑уровню – но, без сомнения, боец сделает выводы и вернётся ещё сильнее.

Александр Веселовский 

Фото: RCC Boxing Promotions

