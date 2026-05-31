



Вчера в Екатеринбурге прошёл масштабный вечер бокса от «Русской медной компании». Главным событием стал 12‑раундовый чемпионский бой в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом за пояса WBA и IBF, победу в котором одержал россиянин.

В рамках того же вечера зрители увидели ряд ярких поединков – одним из самых напряжённых оказался 6‑раундовый рейтинговый бой в первом полусреднем весе (≤63,5 кг) между россиянами Гором Хачатряном и Валерием Оганисяном.





Бой на «УГМК-Арене», ставший третьим в карде турнира, с первых секунд задал высокий темп. Гор Хачатрян (Волгоград), ранее не знавший поражений на профессиональном ринге (рекорд 6–0–1, 5 KO), сделал ставку на мощные атакующие действия и попытки провести нокаутирующий удар. Его соперник, Валерий Оганисян (Мытищи, рекорд 9–0–0, 5 KO), действовал более расчётливо: грамотно держал дистанцию, использовал точный джеб и периодически взрывался амплитудными апперкотами.

Во 2‑м и 3‑м раундах Хачатрян усилил давление, пытаясь сломить сопротивление оппонента. Однако Оганисян демонстрировал отличную работу ног – своевременно уходил от атак и контратаковал. К середине боя стало заметно, что волгоградцу не хватало скорости, чтобы поймать соперника на удар.





В заключительных раундах Хачатрян продолжал искать шанс для досрочной победы, но Оганисян уверенно контролировал ход поединка, грамотно чередуя защиту и контратаки. Его тактика принесла плоды: судьи единогласно отдали победу мытищинскому боксёру.

Результат: победа Валерия Оганисяна единогласным решением судей.

Этот успех позволил Оганисяну сохранить безупречный рекорд и укрепить позиции в рейтингах первого полусреднего веса. Для Хачатряна же поражение стало первым серьёзным испытанием на пути к топ‑уровню – но, без сомнения, боец сделает выводы и вернётся ещё сильнее.

Александр Веселовский

Фото: RCC Boxing Promotions