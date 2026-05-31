Волгоградцам предлагают расписаться в ботсаду и экопарке





Красивые и «фотогеничные» места для свадебных церемоний появятся во всех районах Волгоградской области уже этим летом.

Волжанам предложат зарегистрировать брак под сенью экзотических растений ботанического сада. Идеальной площадкой для церемонии могут стать городской парк культуры и отдыха, а также молодежный центр «Гараж».

В Среднеахтубинском районе парам, которые хотят отойти от стандарта, предложат Центр культуры и досуга в Среднеахтубинском районе. В Жирновске для будущих супругов готовят специальную зону в экопарке. А в Чернышковском и Котовском районах альтернативой ЗАГСам станут местные ЦПКиО.

- Выбрать дату и место для выездной регистрации жители Волгоградской области смогут на сайте. К слову, планировать свадьбу пары могут уже и на следующий год, - отметили в областном комитете юстиции. – В 2026-м официально оформить свои отношения решили уже более 9 тысяч пар.

Новые площадки для регистрации появляются и в Волгограде. Так, одна из пар сказала друг друга «да» в старинном подземелье музея-заповедника «Старая Сарепта». А другие молодожены сочли идеальным местом для бракосочетания зал Казачьего театра.

