



Ветреная погода позволяет волгоградцам хотя бы ненадолго забыть о наступлении самого «острого» сезона в году. Но как спасаться от надоедливой мошки и комаров, когда лето вернет все на круги своя и столкнет горожан с гнусом лицом к лицу? О самых популярных методах борьбы с насекомыми расскажем в материале ИА «Высота 102».

Большинство горожан после первой же встречи с кровососами бегут в аптеки и магазины за репеллентами – в разгар сезона они разлетаются с полок, как горячие пирожки. Не меньшим спросом пользуются спирали и фумигаторы, однако врачи предупреждают – спать с ними в закрытых и непроветриваемых помещениях может быть попросту опасно.

Идеальным и проверенным временем средством для эффективного отпугивания мошки волгоградцы называют ваниль. Кто-то разводит пакетик кондитерской добавки в обычной воде и натирается полученной смесью, а кто-то покупает уже готовое эфирное масло.

К плывущим по городу ароматам ванили в начале лета традиционно присоединяется более терпкий запах гвоздики. Самым универсальным вариантом становится все то же эфирное масло. Однако для тех, кто привык доверять лишь самому себе, существует и рецепт для домашнего приготовления «снадобья» - 5-10 граммов гвоздики советуют залить 200 миллилитрами воды и прокипятить в течение 15 минут. Остывшую жидкость перелить в удобную емкость и наносить на тело перед выходом из дома.

Рыбаки и лесники со стажем знают и еще один, пускай не самый популярный, но эффективный метод противодействия насекомым. Масло! Нанося его на открытые участки тела, волгоградцы не боятся встречи с гнусом. Однако есть у этой «маскировки» и вполне очевидные минусы – на липкий слой идеально садится пыль и грязь.

- В нашем детстве средства борьбы с комарами были донельзя простыми – чаще всего мы попросту отмахивались веточками, - улыбается педагог из Новоаннинского района Галина Кошельник. – Но особенно невмоготу было в это время дояркам – насекомые тучей налетали и на несчастную корову, и на саму женщину. Чтобы хоть немного облегчить их учесть, в деревне заранее готовили так называемую «курушку» - в железное ведро клали кизяки или сухие коровьи лепешки, поджигая всю эту смесь. Курушка, которая давала много дыма, спасала хозяйку хотя бы на время дойки. Мы, тогда еще дети, бегали рядом и переставляли «курушку» то поближе, то подальше. А еще моя сестра Ирина вспоминает, что когда комариные укусы сильно чесались, наша соседка бабушка Саня трижды надавливала по этому месту ногтем, делая крестик. И, знаете, ведь помогало!

Сезон насекомых начался в Волгоградской области еще в середине мая. По словам специалистов, его пик придется ориентировочно на середину июня.

