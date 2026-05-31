Слабослышащие волгоградцы стали артистами театра кукол





В Волгограде слабослышащие дети во второй раз выйдут на сцену театра кукол. Актеры с кохлеарными имплантами покажут зрителям постановку о задорной «Пеппи Длинный чулок».

- В прошлом году дети ставили спектакль «Муха-цокотуха», и, конечно, и у них самих, и у нас было много переживаний и сомнений, - рассказывает мама одного из участников проекта Яна Талаева. – А в этот раз они быстро вошли в свои роли. Уверенности добавляет тот факт, что на сцене с ними будет актриса театра.

Премьера постановки пройдет завтра – в День защиты детей. На яркий спектакль зрителей зовут в 17:00.

О Марке Талаеве, пережившем вместе со своей семьей отнюдь не детские испытания, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале. Когда стало понятно, что мальчик не слышит этого мира, его мама вышла на непростой путь лечения и долгой реабилитации.

- Еще в роддоме по результатам аудиологического скрининга Марк попал в группу риска, - вспоминает Яна Талаева. – В месяц его направили в сурдологический центр. Сурдопедагог, отслеживающий частоты с помощью погремушек и дидактических материалов, заметила некоторые реакции. Но в девять месяцев диагноз был поставлен окончательно. Сыну на полгода назначили ношение слухового аппарата, но, к сожалению, в случае с глубокими потерями – либо глухотой, либо тугоухостью четвертой степени – он в полной мере не справляется со своей задачей. Нам предложили обратиться в московский федеральный центр и пройти процедуру кохлеарной имплантации, при которой в улитку вставляют электрод, а сверху устанавливается речевой процессор, посредством тока преобразующий звук. Сначала меня страшила неизвестность, ведь я не видела таких детей, не общалась с их родителями. Перед глазами была одна лишь картинка. К тому же, у сына выявили достаточно серьезную неврологическую патологию, и эта операция могла отбросить нас назад. Но все же отказываться от возможности и затягивать лечение я не хотела. Когда Марку было 2,3 года, я понимала, что он меня совсем не слышит и уже ждала операции.

Фото Яны Талаевой