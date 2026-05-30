В России планируют разработать алкозамки для водителей





В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ.

Разработкой подобной системы займется Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры России.

- Определение критериев применения систем (устройств) блокирования запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков), - говорится в документе.

Кроме того, дополнительной разработкой станет система сбора информации о состоянии водителя автомобиля, которая будет обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги.