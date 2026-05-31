Главное

Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России заявили о частых жалобах горожан на платные парковки
В России после многочисленных жалоб на сложности с платными парковками заявили о необходимости внедрения единых правил для всех регионов. - Миллионы семей поедут в отпуск на...
Федеральные новости
 В России планируют разработать алкозамки для водителей
В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности...
Спорт

Стало известно, что ждет волгоградский «Ротор» в новом сезоне Первой лиги

Спорт 31.05.2026 20:41
0
31.05.2026 20:41


Оставшийся в Первой лиге волгоградский «Ротор» начнет новый сезон уже в середине июля.

Первый тур стартует 11 июля – дату выносили на голосование и обсуждали со всеми клубами. Завершится чемпионат 30 мая.

В этом году футболистов ждут весьма ощутимые изменения. Так, во время сезона в игровом календаре предусмотрены длительные паузы на время международных матчей. К примеру, волгоградские игроки сделают паузу с 18 сентября по 10 октября, пока сборная России будет участвовать в очередных товарищеских встречах.

Напомним, в итоговом матче волгоградский «Ротор» выиграл у «Акрона», но все-таки не смог пройти в РПЛ. К слову, отмена гола, который мог решить судьбу команды на предстоящий год, вызвала немало вопросов у спортивных блогеров.

- Краткий итог стыков. Беспредел. Видимо, санкционированный. Зачем нужны такие «стыки», если у команд РПЛ есть 12-й игрок со свистком и монитором? Когда в концовке Прокопов, находясь в метре, не увидел, что мяч ушел на угловой, выведя на эмоции Алиева - это либо к окулисту, либо на электрический стул. ФНЛ убивают. И ее болельщиков. В том числе таким календарем. А лига молчит и делает вид, что все хорошо. Развиваемся! – эмоционально написал Сергей Ильев в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым».

После финального свистка сезона в «Роторе» попрощались сразу с несколькими спортсменами. Так, волгоградский клуб не продлил контракты с Денисом Фоминым, Анатолием Макаровым и опорным полузащитником Сергеем Макаровым.

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
31.05.2026 20:41
Спорт 31.05.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.05.2026 18:30
Спорт 31.05.2026 18:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.05.2026 15:59
Спорт 31.05.2026 15:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 19:10
Спорт 30.05.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 15:30
Спорт 30.05.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 12:51
Спорт 30.05.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 11:04
Спорт 30.05.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2026 09:22
Спорт 29.05.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 16:58
Спорт 28.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 07:18
Спорт 28.05.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 21:33
Спорт 27.05.2026 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 15:18
Спорт 27.05.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 12:21
Спорт 27.05.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 11:09
Спорт 27.05.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 21:34
Спорт 26.05.2026 21:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:45
Угроза беспилотной опасности нависла над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
21:32
А дальше точно лето? Последний день весны заморозил волгоградцевСмотреть фотографии
20:41
Стало известно, что ждет волгоградский «Ротор» в новом сезоне Первой лигиСмотреть фотографии
20:14
Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала летаСмотреть фотографии
19:28
Лето подходит на цыпочках: утонченную красоту степей показал фотограф из СерафимовичаСмотреть фотографии
18:58
Слабослышащие волгоградцы стали артистами театра куколСмотреть фотографии
18:30
Александр Трошечкин – о сезоне «Ротора»: такого отношения к футболу я не видел нигдеСмотреть фотографии
18:04
«Родилась мысль об аномальности»: прошедшая весна в Волгоградской области застряла в списке «середнячков»Смотреть фотографии
17:30
Волгоградский следователь приехал в госпиталь к участникам СВОСмотреть фотографии
17:14
«Работать с постоянным горем очень непросто»: волгоградский адвокат – о медийности и пиаре, громких делах и спасении от выгоранияСмотреть фотографии
16:15
Немаркированные вейпы на 2,3 миллиона рублей изъяли в КамышинеСмотреть фотографии
15:59
Волгоградский боксёр Гор Хачатрян уступил в рейтинговом бою первого полусреднего весаСмотреть фотографии
15:30
От печали до радости. От морозов - до жары: публикуем лучшие фото весны по версии ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:06
Волгоградцам предлагают расписаться в ботсаду и экопаркеСмотреть фотографии
14:34
«Краснодарскую ставят на прилавки вдвое дешевле»: в Волгограде начался сезон местной клубникиСмотреть фотографии
14:09
В магазинах Волгоградской области готовятся к введению «сухого закона»Смотреть фотографии
13:45
В Волжском из-за непогоды отменили гуляния на ТроицуСмотреть фотографии
13:31
От сильного отека до анафилактического шока: аллерголог - о том, чем грозят «безобидные» укусы мошки и комаровСмотреть фотографии
12:55
Трехдневные выходные ждут волгоградцев в июнеСмотреть фотографии
12:17
«Шёл и споткнулся о семейство шампиньонов»: грибной сезон оправдал надежды волгоградцевСмотреть фотографии
11:55
Волгоградцам назвали сроки получения детских пособий в июнеСмотреть фотографии
11:32
Не понравилась походка: в Краснослободске пьяный мужчина жестоко избил беременнуюСмотреть фотографии
11:00
«Он отважно защищал Сталинград»: снайпер из Калмыкии добился включения в список защитников Дома ПавловаСмотреть фотографии
10:47
Атаковавшие Саратовскую область дроны ВСУ повредили гражданские объектыСмотреть фотографии
10:33
Счет шел на минуты: в Волгограде вернули к жизни мотоциклистку с тяжелейшими травмамиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области водитель «перевертыша» сбежал с места аварии: его уже задержалиСмотреть фотографии
09:40
От ванили до обычного масла: в Волгограде назвали самые эффективные «отпугиватели» комаров и мошекСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области начинается сезон ЕГЭСмотреть фотографии
08:44
«Могут ненадолго приостановить развитие»: агроном – о будущем урожая на фоне похолодания в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:22
Стало известно, какой погодой Волгоградская область встретит летоСмотреть фотографии
 