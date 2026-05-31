



В Волгограде вернули к жизни молодую мотоциклистку, лоб в лоб столкнувшуюся с «Газелью».

- Девушка поступила в отделение сочетанной травмы с тяжелейшими повреждениями головы, множественными переломами верхней и нижней частей тела. Счет шел на минуты, - рассказывают в областном комитете здравоохранения. – Пострадавшую срочно госпитализировали в реанимацию и провели КТ всего организма, УЗИ. Ее проконсультировали травматолог, хирург, нейрохирург. В это же время были проведены и первичные операции.





После того, как состояние 24-летней мотоциклистки стабилизировалось, врачи приступили к операциям на предплечье.

- Врачи-травматологи Петр Ершов, Надир Рашидов, Сергей Ермаков, Алексей Толкачев и операционная медсестра Марина Тиминова провели две сложнейшие операции, позволив сохранить подвижность конечности, - отметили в Облздраве.

Несмотря на тяжесть травм, девушка небольшими шагами двигается к выздоровлению. Вставать на ноги ей помогают не только врачи, но и находящиеся рядом медсестры.

- Пациентка быстро восстанавливается, учитывая тяжесть черепно-мозговой травмы и сочетание с множественными переломами и ранами, - признает ее лечащий врач, врач-травматолог-ортопед Петр Ершов. – В этом большая заслуга наших медицинских сестер и младшего медицинского персонала, которые умеют обеспечить заботу, внимание и уход самым тяжелым пациентам.

О последствиях гонок без правил корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали накануне. По словам самих мотоциклистов, сильнее всего риску ДТП подвержены молодые мотоциклисты, еще не знающие страхов и не имеющие опыта.

- Всех мотоциклистов можно условно поделить на три категории. В первую входят совсем молодые ребята, которыми когда-то были и мы. У них нет ни страха, притуплен инстинкт самосохранения, нет печального опыта, а вот желания покрасоваться перед девчонками и козырнуть перед старшими коллегами – хоть отбавляй, - рассказывает опытный байкер из Волжского Алексей. – Эти люди стараются сесть на самый мощный мотоцикл, при этом игнорируя экипировку и попросту не зная техники. Увы, но во многих случаях подобные гонки заканчиваются весьма и весьма плачевно.

