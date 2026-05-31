Волгоградский следователь приехал в госпиталь к участникам СВО





Волгоградский следователь организовал личный прием участников СВО в госпитале ветеранов войн.

- Руководитель Городищенского межрайонного следственного отдела Руслан Капитанчук встретился с пациентами госпиталя ветеранов войн, в том числе с участниками СВО, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Волгоградцы смогли задать ему любые правовые вопросы.

Отмечается, что чаще всего раненые ветераны боевых действий интересовались сбором и оформлением документов, необходимых для присвоения инвалидности.

