



В Саратовской области во время ночной атаки беспилотников пострадали гражданские объекты.

- На месте работают все профильные службы. Предварительно, пострадавших нет, - написал глава региона Роман Бусаргин в социальных сетях.

Как сообщает «СарИнформ», угрозу беспилотной опасности в Саратовской области сняли только в 9:29. Утром к привычному режиму работы вернулся и аэропорт «Гагарин».

Всю ночь режим беспилотной опасности действовал также в Волгоградской области. Утром в Минобороны сообщили об уничтожении над регионом дронов ВСУ.

Фото сгенерировано с помощью ИИ