



Начавшийся сезон насекомых становится настоящей проверкой на прочность для волгоградских аллергиков. Безобидный для большинства горожан, для них укус мошки может стать причиной серьезных неприятностей. Какие симптомы должны насторожить укушенного или ужаленного человека? Что делать, если избежать неприятной встречи с гнусом все же не удалось? Эти и другие вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» задали волгоградскому аллергологу Ивану Шишиморову.

- В этом году сезон инсектной аллергии начался позже обычного, - говорит профессор кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ. – Стоит сказать, что эта аллергия проявляется на вещества, содержащиеся в слюне кровососущих насекомых или в яде перепончатокрылых. Ее проявления могут варьироваться от незначительного покраснения кожи до тяжелых системных реакций, представляющих угрозу для жизни.





Мала мошка, да опасна

В разгар гудяще-жужжащего сезона атакованным насекомыми волгоградцам нередко приходится идти за помощью врачей. Наиболее опасным «врагом» для аллергиков становится именно мошка.

- В большинстве случаев после укуса комара, мошки или ужаления пчелы у пациентов возникает местная реакция: покраснение, зуд, боль и небольшой отек, - подтверждает Иван Шишиморов. – Это вполне нормальный ответ организма. Однако у 10-20% людей в этом случае развиваются крупные местные реакции, при которых отек может достигать более 10 сантиметров в диаметре, распространяться на соседние области и сохраняться в течение нескольких дней. Особенно часто жители региона обращаются за медицинской помощью из-за укусов мошек. Их слюна содержит вещества, способные вызывать интенсивное воспаление кожи. После множественных укусов могут развиваться значительные отеки, сильный зуд и нарушения сна. Дети страдают от таких реакций чаще взрослых, что связано с особенностями строения их кожи и более выраженным иммунным ответом.





Жаль, жаль - жалко мне

Ничуть не меньшие неприятности грозят горожанам после укуса ос, пчел и шершней. В этом случае, предупреждает врач, у аллергиков может развиться даже анафилактический шок!

- У людей с аллергией на яд перепончатокрылых насекомых даже одно ужаление может вызвать системную аллергическую реакцию. По данным исследований, они встречаются примерно у 3–8% взрослых, - отмечает волгоградский аллерголог. – После укуса жителей должны насторожить распространенная крапивница, зуд по всему телу, отек губ, языка или век, затруднение дыхания, осиплость голоса, головокружение, резкая слабость или потеря сознания. Такие симптомы могут свидетельствовать о развитии анафилаксии и требуют немедленного вызова скорой медицинской помощи.





Что делать после укуса?

Чтобы прогулка по летнему городу не обернулась незапланированной встречей с врачами, волгоградцам советуют хранить при себе мази с противозудным и противовоспалительным действием.

- После укуса или ужаления нужно обработать кожу и приложить холодный компресс на 10–15 минут. При выраженном зуде и местной аллергической реакции могут применяться безрецептурные наружные лекарственные средства с противозудным и противовоспалительным действием. Однако при нарастании отека, появлении распространенной сыпи или ухудшении общего состояния необходимо обратиться к врачу, - настаивает Иван Шишиморов. - После ужаления пчелы необходимо как можно быстрее удалить жало, стараясь не сдавливать его пальцами, чтобы не увеличить поступление яда в ткани.

Сработать на опережение?

В домах совсем не лишними будут москитные сетки, а также средства для борьбы с насекомыми.

- Чтобы снизить риски, рекомендуется использовать репелленты, устанавливать москитные сетки на окна, носить закрытую одежду при выезде на природу, не ходить босиком по траве, избегать мест скопления ос и пчел, а также не оставлять на открытом воздухе сладкие напитки и продукты питания, - советует профессор ВолгГМУ. - Особую осторожность следует соблюдать людям, которые ранее уже переносили тяжелые аллергические реакции на ужаления насекомых. Таким пациентам нужно наблюдаться у аллерголога-иммунолога, ведь современные методы диагностики позволяют выявить аллергию на яд насекомых, а аллерген-специфическая иммунотерапия способна значительно снизить риск тяжелых реакций при повторных укусах.

Фото сгенерировано с помощью ИИ