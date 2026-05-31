В Волгограде второй раз за сутки остановили работу аэропорта





В Волгограде вновь приостановили работу аэропорта.

Из-за возможной атаки беспилотников план «Ковёр» ввели в Волгоградской области сегодня в 22:48. Пока расписание в авиагавани не претерпело существенных изменений - завтра в городе на Волге задержится лишь рейс в Анталью.

На паузу работу волгоградского аэропорта ставили и сегодняшней ночью. Из-за ограничений, продлившихся около пяти часов, утром пассажирам сообщили о задержке рейсов из Еревана, Калининграда и Нижнего Новгорода. С опозданием горожане вылетели в Санкт-Петербург и в Калининград.

Фото Павла Мирошкина