



«Мне ничего не надо – ни наград, ни почестей. Хочу, чтобы мои дети и внуки знали: дед отважно защищал Сталинград и сражался с превосходящими силами врага в Доме Павлова». Эти слова снайпера Гари Хохолова спустя много лет после войны опубликуют в одной из местных газет. Защищая знаменитый дом, а после сражаясь на Курской дуге, он по стечению трагических обстоятельств долгое время оставался в тени. Но историческая справедливость в конце концов все-таки восторжествовала! О боевом пути стрелка и его признании – в материале ИА «Высота 102».

«Все воюют, а я буду карасей ловить?»

Мальчишка из простой калмыцкой семьи, с самого детства Гаря Хохолов ходил наперевес с охотничьим ружьем. Уже в подростковом возрасте он научился стрелять настолько метко, что с приличного расстояния попадал животному в глаз, сохраняя в целости его шкуру. Когда же в страну пришла война, Гаре было всего 17 лет. Работник рыбоконсервного завода, он имел бронь, но при этом не планировал оставаться на предприятии. « Что же, думаю, все воюют, а я буду карасей ловить?» - говорил он после в интервью журналистам.

Со второй попытки – в первый раз его вернули домой из-за состояния здоровья - юноша буквально прорвался на фронт. После полутора месяцев обучения на минометчика юный красноармееец попал на левый берег Волги… А после – переправа в город, где уже вовсю бушевала война.

- В шутку Афанасьев называл свою штурмовую группу интернациональной бригадой. Если пулеметчики представляли только три национальности – русские, украинцы и узбек, то еще более сложную национальную семью представляли бронебойщики отделения А.А. Сабгайды, - писал в книге «Гвардейцы стояли насмерть» генерал Александр Родимцев.

«На всю жизнь запомнил запах гари и известковой пыли, разъедающей глаза»

В Доме Павлова, который навсегда войдет в историю Сталинградской битвы, снайпер Гаря Хохолов занимал верхние этажи. Уже после войны он, юный участник войны, не без труда говоривший по-русски, вспоминал: «Помню бесконечные фашистские атаки: над домом кружились немецкие самолеты, не стихали артиллерийский, минометный и пулеметный обстрелы. Немцы штурмовали дом по несколько раз в день. На всю жизнь запомнил запах гари, известковой пыли, разъедающей глаза. А еще пронизывающий осенний ветер и горелую пшеницу, которую жевал, чтобы утолить голод».

Шестого ноября 1942-го, накануне 25-й годовщины Октябрьской революции, в Доме Павлова прошло награждение бойцов. Свой знак почета получил и Гаря Хохолов – информацию об этом, ставшая впоследствии одним из неопровержимых доказательств его участия в Сталинградской битве, внесли в красноармейскую книжку. Свою роспись под записью поставил Иван Наумов, погибший спустя две недели – 25 ноября 1942-го.

- 23 ноября, когда кольцо окружения окончательно замкнулось, защитники Дома Павлова получили приказ – в ближайшее время начать атаку в западном направлении, - рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – Спустя два дня бойцы начали выходить из дома, и именно на 25 ноября пришлось наибольшее число ранений и смертей его защитников. Тогда сильнейшее ранение получил и Яков Павлов, и другие красноармейцы, в том числе и Гаря Хохолов. Уже ночью его эвакуировали на левый берег Волги, где он лечился в госпитале.

После выписки калмыцкий снайпер вернулся на фронт и, участвуя в битве на Курской дуге, получил свое второе ранение. Вновь больничные стены, выздоровление и… новость о депортации калмыцкого народа.

- Из госпиталя Гаря Бадмаевич поехал в Калмыкию, которая к тому времени была окончательно освобождена от немцев, - продолжает Светлана Аргасцева. – На родине он тут же начал поиски семьи, но кто-то из местных подсказал – их погрузили в железнодорожные составы и увезли в Сибирь. После этого известия защитник Сталинграда отправился на поиски родных. Ездил, искал информацию и наконец нашел! На это ему потребовалось около года. А потом случилась Победа!

«Помогите восторжествовать правде!»

Вместе с семьей участник Великой Отечественной возвращается в Калмыкию и привыкает к мирной жизни – работает плотником, ведет быт и спустя несколько десятилетий после войны за отличный труд получает путевку в Волгоград!

Здесь, в городе, который навсегда врезался в его память, он слышит рассказ экскурсовода о защитниках легендарного Дома Павлова. Пытается рассказать и о себе, однако сведения о бойце 13-й гвардейской дивизии еще предстоит внимательно проверить…

- От экскурсии я отстал, меня била дрожь, жуткое волнение и обида… - писал Гаря Хохолов в своем письме, адресованном музею обороны. – Не знал я до этого дня, что вместе с другими товарищами совершил героический подвиг, защищая Дом Павлова… Его эмоциональное послание завершалось словами «Помогите восторжествовать правде!».

- После войны мы искали участников обороны Дома Павлова, но писали нам в основном о тех, кто был активными заводилами, веселыми духом. А вот такие спокойные ребята, которые, к тому же, не в совершенстве владели русским языком, часто оставались в тени, - добавляет Светлана Аргасцева. – Для того, чтобы историческая справедливость действительно восторжествовала, немало сделали и сотрудники музея, и представители калмыцкой диаспоры. Они хотели, чтобы имя Гари Бадмаевича было увековечено не только в нашей экспозиции, но и на самом доме, где он сражался. Как мы ни пытались объяснить, что это федеральный памятник искусства и истории, они оставались непреклонны. И в конце концов своей цели добились.

В 90-е годы о Гаре Хохолове наконец стали писать в газетах. Чуть позже его официального внесли в список защитников легендарного места, наградили медалью «За отвагу», а также назвали в его честь улицу в Кировском районе Волгограда.

- Я приезжала к Гаре Бадмаевичу в Лаганский район, где он жил в небольшом домике с низкими потолками. Уже пожилого человека, его очень оберегали близкие, - вспоминает сотрудница музея-заповедника «Сталинградская битва». – А в 2011 году он завершил свой земной путь и навсегда встал в строй «Бессмертного полка».

Фото издания "Степные вести", коллаж Алексея Костякова