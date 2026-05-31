Трехдневные выходные ждут волгоградцев в июне





Трехдневные выходные ждут волгоградцев в середине июня. В День России горожане отдохнут с пятницы по воскресенье. Предпраздничный рабочий день – 11 июня – будет сокращенным.

Остальные выходные в первом месяце лета будут обычными – 6 и 7 июня, 20 и 21 июня, 27 и 28 июня.

Кроме Дня России, празднующегося традиционно 12 июня, в стране отметят также День защиты детей ( 1 июня), День медицинского работника ( 21 июня), День памяти и скорби в годовщину начала Великой Отечественной войны ( 22 июня), а также День молодежи ( 27 июня), который в этом году совпадет со школьными выпускными.

