1 июня в аэропорту «Сталинград» в Волгограде задерживается рейс из турецкой Антальи авиакомпании Ural Airlines. По расписанию самолет должен приземлиться в городе на Волге сегодня в 11:30 мск, но он ожидается в 13:00 мск.

Вылет из Волгограда обратно также перенесен с 13:30 мск на 14:00 мск.

Напомним, что вечером 31 мая в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность, после чего был закрыт аэропорт. Росавиация сняла ограничения на полеты через пять часов – в 03:51 мск.





