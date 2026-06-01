Архивное фото набережной города конца XIX века показала мэрия Волгограда. Тогда город носил название Царицын и был транспортным узлом, где все практически все население работало и зарабатывало в порту. Как рассказали в городской администрации, тогда к царицынским пристаням подходили многочисленные пароходы, следовавшие вверх и вниз по Волге.

- Каждая пристань существовала обособленно, имела собственных хозяев и обслуживающий персонал, - уточнили в мэрии, показав фото Донской пристани в месте, где сейчас расположен памятник-пароход «Гаситель».

Как место отдыха и прогулок тогда набережная не существовала. Не было и единого речного вокзала. Об этом в городе задумались лишь в 1930 году, наметив кардинальную реконструкцию берега Волги.

Фото: Царицын.рф





