



Красоту волжской природы – гордой, но в то же время нежной и утонченной – показал фотограф из Серафимовича Андрей Ковалёв.

Лето, на цыпочках крадущееся к Волгоградской области, ощущается сегодня в деталях – в ярких полевых цветах с тонким ароматом, который многие из горожан назвали бы лучшим парфюмом, и в изумрудной земли вдоль рек.





- Совсем скоро степи заиграют новыми красками: серебристо – серые волны ковыля, яркие пятна полевых цветов, изумрудная зелень вдоль рек, - рассуждает автор снимков. – Воздух станет особенно душистым – с нотками разнотравья, свежестью Дона и едва уловимым ароматом спеющих в садах фруктах.









А какая музыка зазвучит в скором времени в бескрайних полях! Вечерний стрекот цикад невидимыми нитями связывает многих из нас с прошлым – с теми днями, когда лето кажется бесконечным, а каждый день – максимально беззаботным.









- Время пикников у реки, долгих прогулок и наслаждения каждым мгновением – все это уже близко, - заключает Андрей Ковалёв.

Фото Андрея Ковалёва