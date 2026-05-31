Волгоградцам назвали сроки получения детских пособий в июне





Волгоградские семьи получат все социальные выплаты за июнь в привычные сроки.

- Длинные праздничные выходные никак не скажутся на зачислении пособий, так как большинство из них отправляется банками 3 июня, - напомнили в Социальном фонде России. – Семьям, которые получают ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трех лет, деньги поступят, как и обычно, 5 июня.

Баланс родителей, воспитывающих ребенка до полутора лет, пополнится 8 июня, отметили в ведомстве.

А вот часть пенсий жителям Волгоградской области перечислят досрочно. Как именно изменят привычный график праздничные выходные, рассказали здесь.

