В Волжском из-за непогоды отменили гуляния на Троицу





Троицкий фестиваль в парке «Гидростроитель» Волжского отменили из-за непогоды.

Изменить планы и поберечь зрителей организаторы мероприятия решили после ливня, обрушившегося на регион около получаса назад. Напомним, что на Троицу волжан приглашали пострелять из лука и из пневматического оружия, понаблюдать за современными мечевыми боями, а также поучаствовать в конкурсах и посмотреть на выступления артистов, в том числе популярной в городе-спутнике группы музыкальных священников под названием ORTHODOX.

В последний день весны в Волгоградской области прогнозировали дожди при температуре не выше 15 градусов. Немногим теплее будет в регионе и завтра, 1 июня. Воздух в первый день лета согреется максимум до +17.

Фото Андрея Поручаева