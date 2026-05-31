А дальше точно лето? Последний день весны заморозил волгоградцев





В последний день весны волгоградцы, решившие прогуляться по городу, не просто промокли под дождем, но и изрядно замерзли. По словам жителей, при порывах ветра в Волгограде не ощущались даже весьма скудные +15 градусов на термометрах.

Зябко жителям города и области стало даже в собственных квартирах. Горожане признают, что воскресным днем им пришлось утеплиться и достать из шкафов уже убранные до следующего сезона теплые одеяла.

Напомним, похолодание пришло в город на Волге на последней неделе мая. Во время Последнего звонка на выпускников обрушился сильный дождь. Осадки не обошли стороной Волгоград и сегодня. По прогнозам синоптиков, завтра температура воздуха поднимется до +17, а вот во вторник жители начнут согреваться при более комфортных +20 - +22 градусах.

Фото Андрея Поручаева