



В Волгоградской области созрел первый урожай клубники. Выставив на рынках местную ягоду, продавцы ощутили острую конкуренцию с привозным товарам по сильно заниженной цене.

- Первая кисточка у нас подмерзла, но все-таки клубника есть, - рассказывает фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Не знаю, как сложится ситуация дальше, потому что многое будет зависеть от погоды. Сейчас она достаточно приятная – правда, созреванию мешает дождь. Но, если ударит жара, то начнет спеть мелкая ягода, и урожай серьезно сократится.

По словам местных фермеров, знаменитая клубника из Краснодара в этом году не оправдала ожиданий самих производителей.

- Наши коллеги из Краснодара в этом году ушли в большие минусы. Люди взяли кредиты, посадили ягоду, но из-за идущих неделями дождей она выросла несладкой. И течет, и гниет. В итоге на местных рынках ее выставляют по 250-300 рублей за килограмм, - отмечает собеседница ИА «Высота 102». – Мы же продаем свой товар оптом по 350 рублей за кило. Дешевле просто не можем, так как иначе не покроем даже собственные затраты - один рабочий день сотрудников обходится нам в 10 тысяч рублей.





Несмотря на возникшую конкуренцию и солидную разницу в ценах, волгоградский товар не остался без внимания.

- На рынке нашей ягодой торгуют по 500 рублей за килограмм. Но те, кто пробовал местную клубнику и знает ее вкус, выбирают именно ее без сомнений. Клиент, которая закупает нашу ягоду уже много лет, говорит, что всего за несколько часов она распродала все 100 килограммов, - заключает Екатерина Сапункова.

Клубника уже не первый год считается товаром вне сезонов. Однако рассчитывать на самый сладкий и, что немаловажно, полезный десерт горожане могут именно летом.

