



Дождливая погода в Волгоградской области играет на руку грибникам. Специалисты предполагают, что начавшийся еще в апреле, сезон сбора имеет все шансы на долгожительство.

- В Волгоградской области было много дождей, Волго-Ахтубинская пойма влажная - условия для роста грибов просто отличные, - убеждена миколог, доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. – Не знаю насчет белых, но полубелые грибы уже точно можно найти в наших лесополосах.

Слова волгоградского миколога подтверждают и фанаты «тихой охоты». Не пугаясь ни прогнозируемых синоптиками осадков, ни начавшейся мошки, волгоградцы выбираются в леса и наполняют корзины полубелыми ( лимонными) грибами, шампиньонами и подосиновиками.

- Трава в лугах поднялась выше колен, - пишет один из волгоградских грибников. – Шел и случайно споткнулся о семейство шампиньонов. Набрал весьма прилично! Гриб ароматный и годный на 90%.

Об открытии сезона волгоградцы рассказали еще в середине апреля. После поисков ароматнейшей сморчковой шапочки любители «тихой охоты» приступили к сбору маслят.

Напомним, в Волгоградской области действует пожароопасный режим. На прошлой неделе в регионе заявляли о готовности к более серьезным мерам при ухудшении ситуации в лесах.

