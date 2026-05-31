Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 В России заявили о частых жалобах горожан на платные парковки
В России после многочисленных жалоб на сложности с платными парковками заявили о необходимости внедрения единых правил для всех регионов. - Миллионы семей поедут в отпуск на...
 В России планируют разработать алкозамки для водителей
В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности...
Немаркированные вейпы на 2,3 миллиона рублей изъяли в Камышине

Общество 31.05.2026 16:15
Немаркированные вейпы и жидкости для их заправки на сумму более 2,3 миллионов рублей изъяли у предпринимателя из Камышина.

- В торговом павильоне продавали немаркированные товары. У 34-летнего предпринимателя изъяли 196 вейпов и 917 емкостью с жидкостями для электронных систем, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России. – Владельца торговой точки задержали.

В отношении камышанина, работавшего с нарушением закона, возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Отметим, что о полном запрете вейпов в России говорили уже не раз, однако до принятия официальных решений в остром вопросе дело пока так и не дошло. Тем временем, врачи уже вовсю говорят об опасности электронных гаджетов.

- Электронные сигареты появились не так давно, поэтому долгосрочные эффекты их использования пока неизвестны. Но это вовсе не означает, что они безопасны. В медицине действует принцип: отсутствие долгосрочных данных не равно отсутствие вреда. Уже сейчас доказаны появление зависимости, повреждение дыхательных путей, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунные нарушения в слизистой бронхов. В России зарегистрированы случаи вейп-ассоциированного поражения легких, включая летальные исходы, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» врач-терапевт Мария Деревянченко.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области 

