Немаркированные вейпы на 2,3 миллиона рублей изъяли в Камышине





Немаркированные вейпы и жидкости для их заправки на сумму более 2,3 миллионов рублей изъяли у предпринимателя из Камышина.

- В торговом павильоне продавали немаркированные товары. У 34-летнего предпринимателя изъяли 196 вейпов и 917 емкостью с жидкостями для электронных систем, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России. – Владельца торговой точки задержали.

В отношении камышанина, работавшего с нарушением закона, возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Отметим, что о полном запрете вейпов в России говорили уже не раз, однако до принятия официальных решений в остром вопросе дело пока так и не дошло. Тем временем, врачи уже вовсю говорят об опасности электронных гаджетов.

- Электронные сигареты появились не так давно, поэтому долгосрочные эффекты их использования пока неизвестны. Но это вовсе не означает, что они безопасны. В медицине действует принцип: отсутствие долгосрочных данных не равно отсутствие вреда. Уже сейчас доказаны появление зависимости, повреждение дыхательных путей, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунные нарушения в слизистой бронхов. В России зарегистрированы случаи вейп-ассоциированного поражения легких, включая летальные исходы, - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» врач-терапевт Мария Деревянченко.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области