



В Среднеахтубинском районе пьяный мужчина избил беременную женщину. Объяснить свою необоснованную агрессию он смог разве что алкогольными испарениями.

В конце января изрядно подпитый 53-летний житель Краснослободска возвращался домой. По пути он встретил 25-летнюю прохожую, которая несла в руках сверток с купленной перекладиной для шкафа. Заявив, что ему не нравится походка молодой женщины, агрессивный мужчина стал ее окликать, но, не получив никакой ответной реакции, резко подбежал к ней и со злостью ударил в спину.

- Пострадавшая обернулась и тут же получила несколько ударов кулаком по телу, - рассказывают обстоятельства страшной ситуации в региональном главке МВД России. – Молодая женщина попыталась бежать, но нападавший догнал ее, сбил с ног и продолжил избивать оброненной мебельной штангой. В этот же момент он пугал беременную убийством.

К счастью, на помощь волгоградке подоспел случайный прохожий и вышедшей ей навстречу супруг. Оба мужчины оттолкнули напавшего, а проезжавшие мимо полицейские заметили потасовку и задержали пьяного жителя Краснослободска.

- Женщину срочно отвезли в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Задержанный же мужчина объяснил свое поведение воздействием алкоголя, - отметили в полиции. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Побои, совершенные из хулиганских побуждений». После сбора всех доказательств материалы направлены в Среднеахтубинский районный суд.

Фото сгенерировано с помощью ИИ